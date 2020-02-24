Университет США предоставит бесплатное обучение для бедных семей

Университет Южной Калифорнии решил либерализовать ценовую политику для студентов. Бесплатное обучение будет доступно семьям со средним и ниже среднего доходами.

Изменения коснутся уже нынешних первокурсников, пишет официальный сайт университета Южной Калифорнии.

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Студенты из американских семей, которые имеют ежегодный доход ниже 80 тысяч долларов, смогут учиться бесплатно на любых бакалаврских курсах университета. Владение домом не будут учитывать при расчете бюджета семьи.

Мы открываем двери шире, чтобы сделать образование в USC возможным для талантливых студентов из всех семей,

– заявила президент вуза Кэррол Фолт.

Университет теперь будет вынужден увеличить свой бюджет на более чем 30 миллионов долларов. Ожидается, что треть первокурсников, которые вступят в 2020 году, воспользуются стипендией от вуза.

USC стремится воспитывать сильнейшие умы, независимо от предпосылок и способностей платить. В течение десятилетий USC инвестирует в это,

– рассказал ответственный за прием новых студентов Чарльз Зукоски.

Также администрация университета будет продолжать искать пути привлечь еще больше студентов к университету.

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Сколько всего университетов в США?

Всего на территории США функционирует более 5 тысяч 300 учреждений высшего образования.