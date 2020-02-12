В США можно будет получить научную степень по канабису

В Государственном университете Колорадо можно будет получить степень бакалавра по каннабису. Новый курс будет называться "Биология и химия каннабиса". Такая инициатива уже не первая в США.

О нововведениях в колорадском университете пишет CNN.

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Авторы инициативы объясняют, что национальный рынок США активно меняется под влиянием легализации медицинской и рекреационной марихуаны, поэтому такие образовательные курсы становятся актуальными.

Программу планируют открыть на факультете химии. Там студенты будут изучать не только химию и биологию, но также физику и математику. Позднее, на кафедре будет разделение с фокусом на биологию или химию растительных продуктов. Конкретно будут изучать аспекты производства каннабиса.



Здание университета и капмпус в Колорадо / фото: University of Colorado

Выпускники факультета смогут работать в сфере производства различных видов марихуаны или же стать чиновниками в учреждениях, регулирующих ее оборот.

По данным CNN, по итогам последние пять лет в Колорадо сумма продаж марихуаны составила 6,5 миллиарда долларов, а чистая выручка для штата – около 1 миллиарда.

Похожие курсы не являются новинкой для университетов США. Так, можно вспомнить бакалаврскую программу университета Северного Мичигана, которая адаптирована прежде всего для желающих работать в сфере производства марихуаны.

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Сколько всего университетов в США?Всего на территории США работают около 5 тысяч 300 учреждений высшего образования.