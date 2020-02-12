У США можна буде отримати науковий ступінь з канабісу

В Державному університеті Колорадо можна буде отримати ступінь бакалавра з канабісу. Новий курс називатиметься "Біологія і хімія канабісу". Така ініціатива вже не перша у США.

Про нововведення у колорадському університеті пише CNN.

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Автори ініціативи пояснюють, що національний ринок США активно змінюється під впливом легалізації медичної та рекреаційної марихуани, тому такі освітні курси стають актуальними.

Програму планують відкрити на факультеті хімії. Там студенти вивчатимуть не лише хімію та біологію, але також фізику і математику. Пізніше, на кафедрі буде поділ з фокусом на біологію або хімію рослинних продуктів. Конкретно вивчатимуть аспекти виробництва канабісу.



Будівля університету та капмпус у Колорадо / фото: University of Colorado

Випускники факультету зможуть працювати в сфері виробництва різних видів марихуани або ж стати чиновниками в установах, які регулюють її обіг.

За даними CNN, за підсумками останні п'ять років в Колорадо сума продажів марихуани склала 6,5 мільярда доларів, а чистий виторг для штату – близько 1 мільярда.

Схожі курси не є новинкою для університетів США. Так, згадати можна бакалаврську програму університету Північного Мічигану, яка адаптована перш за все для охочих працювати у сфері виробництва марихуани.

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Скільки всього університетів у США?Загалом на території США працює близько 5 тисяч 300 закладів вищої освіти.