Університет США надасть безкоштовне навчання для бідних сімей

Університет Південної Каліфорнії вирішив лібералізувати цінову політику для студентів. Безкоштовне навчання буде доступне родинам з середнім та нижчим за середній доходами.

Зміни стосуватимуться вже цьогорічних першокурсників, пише офіційний сайт університету Південної Каліфорнії.

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Студенти з американських сімей, які мають щорічний дохід нижчий за 80 тисяч доларів, зможуть навчатися безкоштовно на будь-яких бакалаврських курсах університету. Володіння будинком не враховуватимуть при розрахунку бюджету сім'ї.

Ми відкриваємо двері ширше, щоб зробити освіту в USC можливою для талановитих студентів з усіх родин,

– заявила президентка вишу Керрол Фолт.

Університет тепер буде змушений збільшити свій бюджет на більш ніж 30 мільйонів доларів. Очікується, що третина першокурсників, які вступлять у 2020 році, скористаються стипендією від вишу.

USC прагне виховувати найсильніші уми, незалежно від передумов та здатностей платити. Протягом десятиліть USC інвестує в це,

– розповів відповідальний за прийом нових студентів Чарльз Зукоскі.

Також адміністрація університету продовжуватиме шукати шляхи залучити ще більше студентів до університету.

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Скільки всього університетів у США?Загалом на території США функціонує понад 5 тисяч 300 закладів вищої освіти.