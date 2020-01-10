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Китай приглашает стать волонтером на Олимпийских играх 2022

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На проведение Олимпиады в 2022 году претендовал Львов / 24 канал

Китай приглашает иностранцев на волонтерскую работу на зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Пекине в 2020 году. Кандидаты должны достичь совершеннолетия и свободно владеть английским или/и китайским.

О начале набора волонтеров объявили на официальном сайте Олимпиады.

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Организаторы обещают обеспечить кандидатов аккредитацией, формой, едой, страхованием, медицинскими услугами, а также бесплатным транспортом внутри страны.

Также волонтеры получат сувениры и подарки, однако обязаны сами оплатить дорогу в Пекин.

Между тем Китай требует придерживаться местных законов и правил, а также выполнять поручения от организаторов.

Чем будут заниматься иностранные волонтеры на Олимпиаде?

  • международные отношения;
  • коммуникация с гостями;
  • маркетинг;
  • HR;
  • технологии;
  • культурные программы;
  • транспорт;
  • логистика;
  • безопасность.

Подать заявку нужно до 30 июня 2021 года.

Все детали и форма для заявки доступны по ссылке.

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Что известно о зимних Олимпийских играх 2022

  • 24 по счету зимняя олимпиада
  • будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года;
  • разыграют 98 комплектов медалей по 15 дисциплинам.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Китай Олимпиада-2022 Учеба Образование за рубежом
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