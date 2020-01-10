Китай приглашает стать волонтером на Олимпийских играх 2022
Китай приглашает иностранцев на волонтерскую работу на зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Пекине в 2020 году. Кандидаты должны достичь совершеннолетия и свободно владеть английским или/и китайским.
О начале набора волонтеров объявили на официальном сайте Олимпиады.
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Организаторы обещают обеспечить кандидатов аккредитацией, формой, едой, страхованием, медицинскими услугами, а также бесплатным транспортом внутри страны.
Также волонтеры получат сувениры и подарки, однако обязаны сами оплатить дорогу в Пекин.
Между тем Китай требует придерживаться местных законов и правил, а также выполнять поручения от организаторов.
Чем будут заниматься иностранные волонтеры на Олимпиаде?
- международные отношения;
- коммуникация с гостями;
- маркетинг;
- HR;
- технологии;
- культурные программы;
- транспорт;
- логистика;
- безопасность.
Подать заявку нужно до 30 июня 2021 года.
Все детали и форма для заявки доступны по ссылке.
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Что известно о зимних Олимпийских играх 2022
- 24 по счету зимняя олимпиада
- будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года;
- разыграют 98 комплектов медалей по 15 дисциплинам.