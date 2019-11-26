Китай приглашает украинцев на бесплатное обучение: детали
Украинцы смогут пройти стажировку или даже полноценно учиться в вузах Китая. Министерство образования КНР предоставляет 45 стипендий для граждан Украины.
Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить заявку и предоставить некоторые документы, сообщает МОН.
Похоже: Обучение за рубежом: что стоит знать и как не ошибиться в выборе университета
Есть возможность учиться на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Документы, которые нужны для подачи заявки
- копия страницы загранпаспорта;
- оригиналы документов о последнем образовании. Документы необходимо подать в нотариально заверенном формате (переведенные на китайский или английский языки);
- студенты, обучающиеся, должны подать справку о подтверждении статуса студента от своего учреждения образования;
- ориентировочный план обучения. Здесь вам нужно указать, что именно вы хотите изучать (на английском или китайском языке);
- рекомендательное письмо на английском или китайском языке, подготовленное профессором или доцентом;
- мотивационное письмо на английском или украинском языке (оригинал и копия);
- фотокопии медицинской справки для иностранцев (Foreign Physical Examination Form) и результаты анализа на СПИД;
- заявители, имеющие письма о предварительном зачислении от китайских университетов, должны добавить их в пакет документов;
- заявители, имеющие сертификат о знании китайского языка HSK Certificate, должны добавить его в пакет документов (две копии, оригинал остается у заявителя);
Также к пакету документов нужно приложить заполненную анкету и аппликационную форму, найти их можно по ссылке.
Инструкция заполнения анкеты и формы здесь.
Все документы нужно отправлять в двух формах – электронном и бумажном. Электронные и почтовые адреса по ссылке.
Сколько в Китае всего университетов?
2 914 университетов и колледжей работали в Китае в 2018 году.
Вас может заинтересовать: Документы для поступления в университеты Польши: на что надо обратить внимание
Сколько всего украинцев учится за рубежом?
Более 77 тысяч украинских студентов учились за границей в 2018 году.