Китай приглашает украинцев на бесплатное обучение: детали

Украинцы смогут пройти стажировку или даже полноценно учиться в вузах Китая. Министерство образования КНР предоставляет 45 стипендий для граждан Украины.

Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить заявку и предоставить некоторые документы, сообщает МОН.

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Есть возможность учиться на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.

Документы, которые нужны для подачи заявки

копия страницы загранпаспорта;

оригиналы документов о последнем образовании. Документы необходимо подать в нотариально заверенном формате (переведенные на китайский или английский языки);

студенты, обучающиеся, должны подать справку о подтверждении статуса студента от своего учреждения образования;

ориентировочный план обучения. Здесь вам нужно указать, что именно вы хотите изучать (на английском или китайском языке);

рекомендательное письмо на английском или китайском языке, подготовленное профессором или доцентом;

мотивационное письмо на английском или украинском языке (оригинал и копия);

фотокопии медицинской справки для иностранцев (Foreign Physical Examination Form) и результаты анализа на СПИД;

заявители, имеющие письма о предварительном зачислении от китайских университетов, должны добавить их в пакет документов;

заявители, имеющие сертификат о знании китайского языка HSK Certificate, должны добавить его в пакет документов (две копии, оригинал остается у заявителя);

Также к пакету документов нужно приложить заполненную анкету и аппликационную форму, найти их можно по ссылке.

Инструкция заполнения анкеты и формы здесь.

Все документы нужно отправлять в двух формах – электронном и бумажном. Электронные и почтовые адреса по ссылке.

Сколько в Китае всего университетов?

2 914 университетов и колледжей работали в Китае в 2018 году.

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Сколько всего украинцев учится за рубежом?

Более 77 тысяч украинских студентов учились за границей в 2018 году.