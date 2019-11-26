Китай запрошує українців на безкоштовне навчання: деталі

Українці зможуть пройти стажування або ж навіть повноцінно навчатись у вишах Китаю. Міністерство освіти КНР надає 45 стипендій для громадян України.

Для того, щоб взяти участь, потрібно заповнити заявку та надати деякі документи, повідомляє МОН.

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Є можливість вчитися на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.

Документи, які потрібні для подачі заявки

копія сторінки закордонного паспорта;

оригінали документів про останню освіту. Документи необхідно подати у нотаріально завіреному форматі (перекладені китайською або англійською мовами);

студенти, що навчаються, мають подати довідку про підтвердження статусу студента від свого закладу освіти;

орієнтовний план навчання. Тут вам потрібно вказати, що саме ви хочете вивчати (англійською або китайською мовою);

рекомендаційний лист англійською або китайською мовою, підготовлені професором або доцентом;

мотиваційний лист англійською або українською мовою (оригінал і копія);

фотокопії медичної довідки для іноземців (Foreign Physical Examination Form) та результати аналізу на СНІД;

заявники, які мають листи про попереднє зарахування від китайських університетів, мають додати їх до пакету документів;

заявники, які мають сертифікат про знання китайської мови HSK Certificate, мають додати його до пакету документів (дві копії, оригінал залишається у апліканта);

Також до пакета документів треба додати заповнену анкету та аплікаційну форму, знайти їх можна за посиланням.

Інструкція заповнення анкети та форми тут.

Усі документи потрібно надсилати у двох формах – електронному та паперовому. Електронні та поштові адреси за посиланням.

Скільки в Китаї всього університетів?2 914 університетів та коледжів працювали в Китаї у 2018 році.

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Скільки всього українців навчається за кордоном?Понад 77 тисяч українських студентів вчились за кордоном у 2018 році.