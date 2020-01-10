Китай запрошує стати волонтером на Олімпійських іграх 2022
Китай запрошує іноземців на волонтерську роботу на зимових Олімпійських іграх, які відбудуться в Пекіні у 2020 році. Кандидати повинні досягнути повноліття та вільно володіти англійською або/та китайською.
Про початок набору волонтерів оголосили на офіційному сайті Олімпіади.
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Організатори обіцяють забезпечити кандидатів акредитацією, формою, їжею, страхуванням, медичними послугами, а також безкоштовним транспортом всередині країни.
Також волонтери отримають сувеніри та подарунки, проте зобовязані самі оплатити дорогу в Пекін.
Натомість Китай вимагає дотримуватись тамтешніх законів та правил, а також виконувати доручення від організаторів.
Чим займатимуться іноземні волонтери на Олімпіаді?
- міжнародні відносини;
- комунікація з гостями;
- маркетинг;
- HR;
- технології;
- культурні програми;
- транспорт;
- логістика;
- безпека.
Подати заявку потрібно до 30 червня 2021 року.
Всі деталі та форма для заявки доступні за посиланням.
До слова: Представлено талісман Олімпійських ігор-2022
Що відомо про зимові Олімпійські ігри 2022
- 24 за рахунком зимова олімпіада
- відбуватиметься з 4 – 20 лютого 2022 року;
- розіграють 98 комплектів медалей із 15 дисциплін.