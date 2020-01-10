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Китай запрошує стати волонтером на Олімпійських іграх 2022

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На проведення Олімпіади в 2022 році претендував Львів / 24 канал

Китай запрошує іноземців на волонтерську роботу на зимових Олімпійських іграх, які відбудуться в Пекіні у 2020 році. Кандидати повинні досягнути повноліття та вільно володіти англійською або/та китайською.

Про початок набору волонтерів оголосили на офіційному сайті Олімпіади.

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Організатори обіцяють забезпечити кандидатів акредитацією, формою, їжею, страхуванням, медичними послугами, а також безкоштовним транспортом всередині країни.

Також волонтери отримають сувеніри та подарунки, проте зобовязані самі оплатити дорогу в Пекін.

Натомість Китай вимагає дотримуватись тамтешніх законів та правил, а також виконувати доручення від організаторів.

Чим займатимуться іноземні волонтери на Олімпіаді?

  • міжнародні відносини;
  • комунікація з гостями;
  • маркетинг;
  • HR;
  • технології;
  • культурні програми;
  • транспорт;
  • логістика;
  • безпека.

Подати заявку потрібно до 30 червня 2021 року.

Всі деталі та форма для заявки доступні за посиланням.

До слова: Представлено талісман Олімпійських ігор-2022

Що відомо про зимові Олімпійські ігри 2022

  • 24 за рахунком зимова олімпіада
  • відбуватиметься з 4 – 20 лютого 2022 року;
  • розіграють 98 комплектів медалей із 15 дисциплін.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта за кордоном Олімпіада-2022 Китай
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