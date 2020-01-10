Китай запрошує стати волонтером на Олімпійських іграх 2022

Китай запрошує іноземців на волонтерську роботу на зимових Олімпійських іграх, які відбудуться в Пекіні у 2020 році. Кандидати повинні досягнути повноліття та вільно володіти англійською або/та китайською.

Про початок набору волонтерів оголосили на офіційному сайті Олімпіади. До слова: Китай запрошує українців на безкоштовне навчання: деталі Організатори обіцяють забезпечити кандидатів акредитацією, формою, їжею, страхуванням, медичними послугами, а також безкоштовним транспортом всередині країни. Також волонтери отримають сувеніри та подарунки, проте зобовязані самі оплатити дорогу в Пекін. Натомість Китай вимагає дотримуватись тамтешніх законів та правил, а також виконувати доручення від організаторів. Чим займатимуться іноземні волонтери на Олімпіаді? міжнародні відносини;

комунікація з гостями;

маркетинг;

HR;

технології;

культурні програми;

транспорт;

логістика;

безпека. Подати заявку потрібно до 30 червня 2021 року. Всі деталі та форма для заявки доступні за посиланням. До слова: Представлено талісман Олімпійських ігор-2022 Що відомо про зимові Олімпійські ігри 2022 24 за рахунком зимова олімпіада

відбуватиметься з 4 – 20 лютого 2022 року;

розіграють 98 комплектів медалей із 15 дисциплін.