18 лучших книг: объявили победителей всеукраинского конкурса "Книга года"
3 марта 2023, 09:12Читати новину українською
Источник:Рейтинг "Книга года-2022"
Всеукраинский рейтинг "Книга года-2022" назвал победителей конкурса в семи номинациях. Всего жюри отметило 18 книг.
Какие книги стали лучшими
Прессслужба конкурса "Книга года-2022" обнародовала результаты. Там добавили, что в этом году было 39 экспертов, хотя до войны было вдвое больше.
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Кроме того, в результате также не присудили гран-при конкурса, ведь победителя обычно определяют голосованием всех экспертов во время совместного собрания.
Жюри оценивали более 450 изданий в рейтинге "Книга года-2022". 18 книг победили в 7 разных номинациях.
Книги в номинации "Горизонты"
- Научно-популярная литература – Рустам Гаджиев "Лингвистика на карте мира. Недоразумения, криминал и интриги в разных языках"
- Бизнес / экономика / успех – Чалмерс Джонсон "Японское экономическое чудо. Как профессиональная власть и бизнес построили ведущую экономику мира"
- Публицистика / современные мемуары – Элиот Гиггинс "Мы – Bellingcat. Онлайн-расследование международных преступлений и информационная война с Россией"
- Специальная и адаптационная литература / стиль жизни – Майор Ганс фон Дах "Тотальное сопротивление. В 2-х частях"
Книги в номинации "Хрестоматия"
- Художественная классика – "Избранный Стефан Георге" в 2-х томах.
- Хрестоматия / жизнеописания – "Агатангел Крымский – Иван Франко. Эпистолярные диалоги" (1890 – 1904).
- Литературоведение и критика – Григорий Костюк. Избранные труды в 5 томах. "Том 2: Литературоведение. Критика".
Книги в номинации "Детский праздник"
- Книги для малышей – Оксана Лущевская / Катя Степанищева "Это тихая ночь, мой астронавт".
- Литература для младших школьников – Виктор Гаркуша "Королевич и Железный Волк".
- Литература для школьников средних классов – Ирина Тараненко "Книга-путешествие. Независимые".
- Литература для юношества – Анастасия Никулина, Олег Бакулин "Я иду искать" и Юля Смаль "Взрывная история человечества".
Книги в номинации "Красное письменство"
- Современная украинская проза / эссеистика / драматургия - Оксана Забужко "Самое длинное путешествие".
- Жанровая литература – Владимир Лис "Вифлеем" и Андрей Семенков "Танцы с костями".
- Современная зарубежная проза / эссеистика / драматургия – Стивен Кинг. "Билли Саммерс", Ольга Токарчук "Момент медведя".
- Поэзия/афористика – Тарас Федюк "Кенотаф".
Номинация "СОФИЯ"
- Философия / антропология / психология - Тарас Февраль "Сковорода. Самообладание". – М.: Темпора, 632 с.
- Политология/социология/культурология – Джованна Броджи "Культурный полиморфизм украинского мира". – К.: Дух и Буква, 520 с.
Книги в номинация "Прошлое"
- Популярные издания / историческая публицистика – Эдуард Андрющенко "Архивы КГБ. Непридуманные истории".
Номинация "Визитка"
- Малярство / фотография / пластика – Мирослава Мудрак "Образный мир Георгия Нарбута и творение украинского"
- Архитектура / дизайн / театр / кино / музыка / специальные исследования – Сергей Тримбас "Богдан Ступка. Метаморфозы; Иван Миколайчук. Мистерии судьбы"
- Краеведческая и туристическая литература / этнография / история повседневности / дорожные заметки – Юзеф Тишнер "История философии по-гуцульски" и Громовица Бердник "Завет Мольфара"
Что известно о конкурсеВсеукраинский рейтинг "Книга года" основан в 1999 году и каждый год определяет лучшие книги, изданные украинскими издателями самостоятельно или в сотрудничестве с иностранными партнерами.
Поскольку публичную церемонию чествования лауреатов рейтинга-2022 делает невозможным военное положение – в этом году организаторы разослали макеты дипломов всем 18-ти победителям, они готовы к полиграфическому воспроизведению.