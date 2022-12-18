Книга года BBC – 2022 назвала победителей
Источник:BBC
В 2022 году в Украине, несмотря на полномасштабную войну, определили книги года. Так, BBC News Украина объявила победителей премии.
В 2022 году финалистами премии стали 15 изданий в трех номинациях. Редактор BBC News Украина и член жюри Марта Шокало рассказала, что даже во время войны стоило проводить конкурс, ведь книги и сейчас издают, покупают и читают.
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Кто победил в 2022 году
- Книгой года BBC – 2022 стал роман "Танцы с костями. Медицинский триллер" Андрея Семенкива (MED Goblin), издательство "Вихола", Киев.
Победители книги года – 2022 / BBC
Марта Шокало заявила, что такого увлекательного сюжета в украинской литературе не было давно.
"Танцы с костями" имеет все шансы стать бестселлером не только в Украине, но и за ее пределами, как только ее переведут на другие языки. Это Breaking Bad по-украински",
– подчеркнула член жюри.
Журналисты BBC смогли дозвониться до находящегося на фронте Андрея Семенкива.
Мне не хватает слов. Это как из параллельного мира какая-то новость вклинилась. Не верится. Я только могу поблагодарить людей, которым было интересно, рискнувших почитать дебютанта в художественной литературе,
– сказал Семьянков.
- В номинации Детская книга года BBC - 2022 победила книга "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского, "Издательство Старого Льва".
Автор, узнав о победе, заявил, что "эта война, эти все события не ломают вас, а соответственно – не ломают нас. Это дает нам, авторам, и воодушевление, и силу, и желание дальше писать и творить. И показывает, что мы все это делаем не просто так.
- Премию в номинации Книга года ВВС – Эсеистика – 2022 получила книга "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина, издательство "Виват", Харьков.
Павла Казарина журналисты BBC также смогли вызвонить с фронта, где он сейчас находится.
Для меня действительно очень важно, что книга пережила 24 февраля. И если, по мнению моих коллег, по мнению почтенного жюри, она заслуживает внимания, то это означает, что некоторые вещи, которые были сформулированы в течение последних восьми лет, те изменения, которые произошли с нами с 14-го по 22-й год , они действительно важны",
– подчеркнул Павел Казарин.
К слову, в этом году BBC News Украина нарушила традицию, объявив победителей не в прямом эфире в Киеве, а виртуально на своем сайте bbc.ua.
Победитель в каждой номинации получит 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.
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Жюри конкурса
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Виталий Чепинога, блоггер;
- Вадим Карпьяк, телеведущий;
- Светлана Пиркало, советница по культуре ЕБРР;
- Марта Шокало, главная редактор ВВС News Украина.
В этом году премию Читатель года не вручали.
Победители прошлых лет
2021
- Артем Чех "Кто ты такой?" (Книга года BBC);
- Петр Яценко "Союз Советских Речей" (Детская книга года);
- Андрей Содомора "О чем писать…" (Книги года – Эсеистика).
2020
- Сергей Сергеевич Saigon "Юпак" (Книга года ВВС);
- Ульяна Чуба "Мед и Паштет – фантастические ветрогоны" (Детская Книга года ВВС);
- Оксана Забужко "Планета Полынь" (Книга года ВВС-Эсеистика).
2019
Тамара Ореха Зерня "Доця" (Книга года ВВС);
Владимир Аренев "Сапиенсы" (Детская Книга года ВВС);
Тарас Прохасько "Да, но..." (Книга года ВВС-Эсеистика).
2018
- Юрий Андрухович "Любовники юстиции" (Книга года ВВС);
- Саша Дерманский "Мэри" (Детская Книга года ВВС);
- Андрей Бондарь "Церебро" (Книга года ВВС-Эсеистика).
2017
- Екатерина Калитко "Земля потерянных, или маленькие страшные сказки" (Книга года ВВС);
- Анна Коршунова "Комп и компания" (Детская Книга года ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC);
- Галина Ткачук, "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года ВВС).
2015
- Василий Махно, "Дом в Бейтинг Голлов" (Книга года BBC);
- Андрей Бачинский, "140 децибелов тишины" (Детская Книга года ВВС).
2014
- София Андрухович, "Феликс Австрия" (Книга года ВВС);
- Катя Штанко, "Драконы, вперед!" (Детская Книга года ВВС);
- Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятилетия BBC).
2013
- Ярослав Мельник, "Дальнее пространство" (Книга года BBC);
- Марьяна и Тарас Прохаськи, "Кто сделает снег" (Детская Книга года ВВС).
2012
- Юрий Винничук, "Танго смерти" (Книга года ВВС);
- Леся Воронина, "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года ВВС);
2011 – Владимир Рутковский, "Сине воды";
2010 – Сергей Жадан, "Ворошиловград";
2009 – Издрик, "ТАКОЕ";
2008 – Люко Дашвар, "Молоко с кровью";
2007 – Владимир Диброва, "Андреевский спуск";
2006 – Сергей Жадан, "Капитал";
2005 – Юрий Винничук, "Весенние игры в осенних садах".