За данным Госкомтелерадио, по состоянию на 15 декабря в нашем государстве издали около 7100 книг и брошюр общим тиражом более 6 миллионов экземпляров. Среди них – около 5800 изданий тиражом более 5 миллионов экземпляров – на украинском языке.
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В Украине значительно сократилось количество книг на русском
Более 600 изданий тиражом почти 400 тысяч в 2022 году в Украине было напечатано на русском языке. По сравнению с 2021 годом количество изданных в этом году русскоязычных книг уменьшилось на 60%. Тиражи упали на почти 70%.
Что интересно: книги, законно ввезенные в Украину до начала войны, не запрещены к распространению.
Однако в марте 2022 Госкомтелерадио приостановил выдачу и остановил действие разрешений на ввоз книг из России.
К слову, 19 июня Верховная Рада Украины согласовала запрет российских книг, а также импорт и распространение изданий из России, Белоруссии и временно оккупированных территорий Украины.
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Украинских поэтов номинировали на американскую премию Pushcart – 2022
- Американское издательство River Paw Press объявило номинантов на премию Pushcart в 2022 году.
- В этот список попали и украинцы.
- Среди номинантов – украинские поэтессы Элла Евтушенко со стихом BuchaMassacre и Людмила Херсонская со стихотворением "Война. День первый" в переводе Ольги Лившин. Также – поэт Олаф Клеменсен со стихотворением без названия и американская поэтесса украинского происхождения Джулия Кольчинская-Дасбах со стихотворением "Украина, родная". Все произведения опубликованы в антологии "Подсолнухи: украинские стихи о войне, сопротивлении, надежде и мире".
- Премия Pushcart Prize: Best of the Small Presses series – почетный литературный проект Америки.