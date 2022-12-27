За данным Госкомтелерадио, по состоянию на 15 декабря в нашем государстве издали около 7100 книг и брошюр общим тиражом более 6 миллионов экземпляров. Среди них – около 5800 изданий тиражом более 5 миллионов экземпляров – на украинском языке.

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В Украине значительно сократилось количество книг на русском

Более 600 изданий тиражом почти 400 тысяч в 2022 году в Украине было напечатано на русском языке. По сравнению с 2021 годом количество изданных в этом году русскоязычных книг уменьшилось на 60%. Тиражи упали на почти 70%.

Что интересно: книги, законно ввезенные в Украину до начала войны, не запрещены к распространению.

Однако в марте 2022 Госкомтелерадио приостановил выдачу и остановил действие разрешений на ввоз книг из России.

К слову, 19 июня Верховная Рада Украины согласовала запрет российских книг, а также импорт и распространение изданий из России, Белоруссии и временно оккупированных территорий Украины.

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