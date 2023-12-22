Сейчас дети ожидают зимних каникул. Когда они стартуют в школах Британии, США и Канады, рассказывает Образование 24.

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Когда будут зимние каникулы в школах Британии, США и Канады

Великобритания

В Англии дети будут отдыхать от обучения, в том числе, на Рождество. Им предоставят зимние каникулы на две недели – с середины декабря по начало января.

В Шотландии школьные каникулы будут продолжаться в разные даты в пределах страны. Зимой учащиеся уходят на зимние каникулы 21 декабря 2023 года и вернутся на обучение 5 января 2024 года.

В Англии и Уэльсе, кстати, школы могут устанавливать точные даты каникул самостоятельно.

В Северной Ирландии семестр заканчивается 21 декабря 2023 года. Учащиеся возвращаются с каникул примерно 2 января 2024 года.

США

В США у школьников будут каникулы в течение 25 декабря 2023 – 5 января 2024 года.

Канада

В Канаде зимние каникулы будут продолжаться с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Однако в некоторых провинциях будут проходить в течение 21 декабря 2023 – 1 января 2024 года.

Раньше мы тоже писали, когда будут зимние каникулы в школах Австрии, Нидерландов, Франции и Испании.