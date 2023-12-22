Зараз діти очікують на зимові канікули. Коли вони стартують у школах Британії, США і Канади, розповідає Освіта 24.

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Коли будуть зимові канікули у школах Британії, США і Канади

Велика Британія

В Англії діти відпочиватимуть від навчання, зокрема на Різдво. Їм нададуть зимові канікули на два тижні – з середини грудня до початку січня.

У Шотландії шкільні канікули триватимуть у різні дати у межах країни. Взимку учні йдуть на зимові канікули 21 грудня 2023 року і повернуться на навчання 5 січня 2024 року.

В Англії та Уельсі, до слова, школи можуть встановлювати точні дати канікул самостійно.

У Північній Ірландії семестр закінчується 21 грудня 2023 року. Учні повертаються з канікул приблизно 2 січня 2024 року.

США

У США школярі матимуть канікули протягом 25 грудня 2023 – 5 січня 2024 року.

Канада

У Канаді зимові канікули здебільшого триватимуть з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року. Однак у деяких провінціях відбуватимуться упродовж 21 грудня 2023 року – 1 січня 2024 року.

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