Зараз діти очікують на зимові канікули. Коли вони стартують у школах Британії, США і Канади, розповідає Освіта 24.
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Коли будуть зимові канікули у школах Британії, США і Канади
- Велика Британія
В Англії діти відпочиватимуть від навчання, зокрема на Різдво. Їм нададуть зимові канікули на два тижні – з середини грудня до початку січня.
У Шотландії шкільні канікули триватимуть у різні дати у межах країни. Взимку учні йдуть на зимові канікули 21 грудня 2023 року і повернуться на навчання 5 січня 2024 року.
В Англії та Уельсі, до слова, школи можуть встановлювати точні дати канікул самостійно.
У Північній Ірландії семестр закінчується 21 грудня 2023 року. Учні повертаються з канікул приблизно 2 січня 2024 року.
- США
У США школярі матимуть канікули протягом 25 грудня 2023 – 5 січня 2024 року.
- Канада
У Канаді зимові канікули здебільшого триватимуть з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року. Однак у деяких провінціях відбуватимуться упродовж 21 грудня 2023 року – 1 січня 2024 року.
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