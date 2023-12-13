Школьники в Ивано-Франковске зимой не будут учиться месяц
Источник:Виктория Дротянко
В Ивано-Франковске ученики будут отдыхать от обучения зимой месяц. Все потому что они не ходили на осенние каникулы.
Глава департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко назвала даты зимнего отдыха учащихся. Также сообщила, как будут работать садики в городе.
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Когда будут зимние каникулы в школах Ивано-Франковска
Чиновница сообщила, что последний учебный день в школах, лицеях и гимназиях Ивано-Франковска – 22 декабря.
Сразу после этого начинаются каникулы, которые продлятся до 26 января,
– отметила Дротянко.
При этом подчеркнула, что все же окончательное решение о датах отдыха школьников принимает руководство каждой школы в отдельности.
В заведениях внешколы в это время также будут продолжаться зимние школы. В то же время садики будут работать в обычном режиме, уточнила чиновница.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Когда зимние каникулы в украинских школах 2023 – 2024
- Вскоре в большинстве украинских школ стартуют зимние каникулы.
- Дети не будут учиться от двух недель до месяца.
- Все зависит от решения школы и от того, отдыхали ли ученики осенью.
- Заметим, что в рамках учебного года школы могут самостоятельно составлять графики отдыха учащихся от обучения.
- В целом дети не будут учиться либо в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024, либо в течение 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.