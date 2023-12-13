Школьники в Ивано-Франковске зимой не будут учиться месяц

В Ивано-Франковске ученики будут отдыхать от обучения зимой месяц. Все потому что они не ходили на осенние каникулы.

Глава департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко назвала даты зимнего отдыха учащихся. Также сообщила, как будут работать садики в городе.

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Когда будут зимние каникулы в школах Ивано-Франковска

Чиновница сообщила, что последний учебный день в школах, лицеях и гимназиях Ивано-Франковска – 22 декабря.

Сразу после этого начинаются каникулы, которые продлятся до 26 января,

– отметила Дротянко.

При этом подчеркнула, что все же окончательное решение о датах отдыха школьников принимает руководство каждой школы в отдельности.

В заведениях внешколы в это время также будут продолжаться зимние школы. В то же время садики будут работать в обычном режиме, уточнила чиновница.

Когда зимние каникулы в украинских школах 2023 – 2024

Вскоре в большинстве украинских школ стартуют зимние каникулы.

Дети не будут учиться от двух недель до месяца.

Все зависит от решения школы и от того, отдыхали ли ученики осенью.

Заметим, что в рамках учебного года школы могут самостоятельно составлять графики отдыха учащихся от обучения.

В целом дети не будут учиться либо в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024, либо в течение 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.