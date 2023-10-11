Первый семестр нового учебного года в школах Киева начался 1 сентября 2023 года. Он продлится до 22 декабря этого года.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказывал, что второй семестр для столичных школьников продлится в пределах 8 января – 31 мая 2024 года. Он также сообщил, когда будут осенние каникулы в школах Киева в 2023 году.

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Когда осенние каникулы в школах Киева 2023

В рамках учебного года 2023 – 2024 в школах Киева предусмотрели осенние каникулы. Они продлятся неделю.

Ученики уйдут на отдых 23 октября и будут отдыхать 29 октября 2023 года.

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В целом этот учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года.

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Как учатся школьники в Киеве в этом учебном году