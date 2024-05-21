Когда в школах Днепра закончится учебный год и начнутся летние каникулы

Этот учебный год в нашем государстве стартовал 1 сентября 2023 года. Продлится до 28 июня 2024 года.

В школах Днепра этот учебный год закончится 31 мая. С 1 июня ученики уйдут на летние каникулы, сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

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Когда будут летние каникулы в школах Днепра

В конце мая в школах Днепра обычно проходили последние звонки. Но в этом году, как и в прошлом году, из-за войны они в большинстве учебных заведений по соображениям безопасности не состоятся.

Аттестаты выпускникам 11 классов будут вручать в конце июня. Тогда же одиннадцатиклассники могут собраться за пределами школы и отпраздновать начало взрослой жизни.

Когда летние каникулы в школах Украины

В рамках этого учебного года на местах школы и местные власти могут самостоятельно определять даты каникул и последнего звонка.

Последний звонок в школах Украины в этом году должен состояться в основном 31 мая.

А вот летние каникулы могут стартовать даже с 29 июня и продлиться до 31 августа 2024 года.

В течение июня в школах еще может продолжаться аттестация, компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и тому подобное.