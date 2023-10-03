Осенние каникулы 2023 будут не везде: когда ученики будут отдыхать в разных регионах Украины

В большинстве регионов Украины в 2023 году в школах запланированы осенние каникулы. Школьники будут отдыхать от учебы либо в октябре, либо в ноябре.

Всё зависит от региона. Однако есть города, где не будет осенних каникул в школах. Когда состоятся осенние каникулы в школах разных городов Украины в 2023 году, рассказывает 24 Канал.

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Кто устанавливает даты школьных каникул 2023 – 2024

Этот учебный год стартовал 1 сентября 2023 года и продлится дольше из-за войны – вплоть до 28 июня 2024 года. Министерство образования и науки Украины при этом определило только начальную и конечную дату учебного года 2023 – 24. Отправлять ли учеников на каникулы и когда это делать, определяет местная власть и руководство школ.

Так, каждый регион Украины и даже город может иметь собственный график осенних школьных каникул. Даты отдыха учащихся могут менять из-за войны и проблем в энергетической сфере.

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Когда осенние каникулы в школах Украины 2023

Киев

В столице Украины школьники будут отдыхать от учебы в течение 23 – 29 октября 2023 года.

Харьков

В Харькове осенние каникулы в школах также продлятся на протяжении 23 – 29 октября.

Днепр

В Днепре же учащиеся уйдут на отдых 30 октября и вернутся на обучение 7 ноября.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске осенних школьных каникул не будет.

Черкассы

Ученики в Черкассах будут отдыхать с 30 октября по 5 ноября.

Житомир

В Житомире осенние каникулы в школах запланировали на период 21 – 29 октября.

Полтавщина

В школах Полтавской области учащиеся будут отдыхать от обучения в течение 23 октября – 29 октября.