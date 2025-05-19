Когда в школах Харькова стартуют летние каникулы
- Обучение в школах Харькова завершится 30 мая.
- После этого дети пойдут на летние каникулы.
В этом году обучение в школах Харькова завершится 30 мая. После этого дети пойдут на летние каникулы.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение директора департамента образования Харьковского горсовета Ольги Деменко. Она уточнила, что сейчас в Харькове находится примерно 60 тысяч детей школьного возраста.
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Когда в Харькове начинаются летние каникулы
Чиновница отметила, что часть детей учится в безопасных подземных школах. Недавно в городе открыли уже четвертую такую в Шевченковском районе. Еще три большие подземные школы строят в Салтовском районе.
Последние звонки в школах Харькова из соображений безопасности состоятся в основном онлайн. Деменко также отметила, что торжества, посвященные празднику последнего звонка, не будут проводить в школьных дворах. Выпускные вечера также проведут в безопасных пространствах.
Для нас самое важное – это безопасность детей. Все мероприятия будут яркие и торжественные, но в безопасности,
– заявила Деменко.
Она также рассказала, что в этом году до 20 июня выпускники будут сдавать НМТ.
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