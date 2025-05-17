Когда в школах Черновцов прозвучит последний звонок в школе Черновцов
- Большинство школ Черновицкой общины завершат учебный год 30 мая, но некоторые заведения имеют другие даты.
- Летние каникулы в школах Черновицкой общины продлятся до 31 августа независимо от даты завершения учебного года.
В большинстве школ Черновицкой общины учебный год завершится 30 мая. Однако некоторые учебные заведения имеют свой график окончания обучения.
Об этом журналистам издания 0372 сообщили в Управлении образования городского совета, отмечает 24 Канал.
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Когда прозвучит последний звонок в школах Черновцов
В ведомстве напомнили, что педагогические советы школ самостоятельно определяют:
- дату завершения обучения;
- день проведения последнего звонка;
- сроки каникул;
- дополнительные образовательные активности;
Такие решения принимают с учетом локальных особенностей и интересов учащихся.
Так, большинство коммунальных и частных учреждений общего среднего образования Черновицкой общины завершат 2024/2025 учебный год 30 мая. В этот же день состоится праздник последнего звонка.
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Однако есть исключения:
- Коровийский лицей – обучение завершится 6 июня;
- Лицей №13 – последний звонок прозвучит 6 июня;
- Частное заведение "Астор" – учебный год продлится до 26 июня.
Летние каникулы во всех школах Черновицкой общины продлятся до 31 августа – независимо от даты завершения учебного года.
Родителям и ученикам следует уточнить конкретные даты в администрации своих учебных заведений, чтобы правильно спланировать начало летнего отдыха.
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