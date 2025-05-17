Про це журналістам видання 0372 повідомили в Управлінні освіти міської ради, зазначає 24 Канал.

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Коли пролунає останній дзвоник у школах Чернівців

У відомстві нагадали, що педагогічні ради шкіл самостійно визначають:

дату завершення навчання;

день проведення останнього дзвоника;

терміни канікул;

додаткові освітні активності;

Такі рішення ухвалюють з урахуванням локальних особливостей та інтересів учнів.

Так, більшість комунальних та приватних закладів загальної середньої освіти Чернівецької громади завершать 2024/2025 навчальний рік 30 травня. Цього ж дня відбудеться свято останнього дзвоника.

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Однак є винятки:

Коровійський ліцей – навчання завершиться 6 червня;

Ліцей №13 – останній дзвоник пролунає 6 червня;

Приватний заклад "Астор" – навчальний рік триватиме до 26 червня.

Літні канікули у всіх школах Чернівецької громади триватимуть до 31 серпня – незалежно від дати завершення навчального року.

Батькам та учням варто уточнити конкретні дати в адміністрації своїх закладів освіти, щоб правильно спланувати початок літнього відпочинку.