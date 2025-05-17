Про це журналістам видання 0372 повідомили в Управлінні освіти міської ради, зазначає 24 Канал.
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Коли пролунає останній дзвоник у школах Чернівців
У відомстві нагадали, що педагогічні ради шкіл самостійно визначають:
- дату завершення навчання;
- день проведення останнього дзвоника;
- терміни канікул;
- додаткові освітні активності;
Такі рішення ухвалюють з урахуванням локальних особливостей та інтересів учнів.
Так, більшість комунальних та приватних закладів загальної середньої освіти Чернівецької громади завершать 2024/2025 навчальний рік 30 травня. Цього ж дня відбудеться свято останнього дзвоника.
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Однак є винятки:
- Коровійський ліцей – навчання завершиться 6 червня;
- Ліцей №13 – останній дзвоник пролунає 6 червня;
- Приватний заклад "Астор" – навчальний рік триватиме до 26 червня.
Літні канікули у всіх школах Чернівецької громади триватимуть до 31 серпня – незалежно від дати завершення навчального року.
Батькам та учням варто уточнити конкретні дати в адміністрації своїх закладів освіти, щоб правильно спланувати початок літнього відпочинку.
- Раніше ми детально розповідали, коли у регіонах пролунає останній дзвоник у школах.