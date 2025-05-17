Об этом журналистам издания 0372 сообщили в Управлении образования городского совета, отмечает 24 Канал.

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Когда прозвучит последний звонок в школах Черновцов

В ведомстве напомнили, что педагогические советы школ самостоятельно определяют:

дату завершения обучения;

день проведения последнего звонка;

сроки каникул;

дополнительные образовательные активности;

Такие решения принимают с учетом локальных особенностей и интересов учащихся.

Так, большинство коммунальных и частных учреждений общего среднего образования Черновицкой общины завершат 2024/2025 учебный год 30 мая. В этот же день состоится праздник последнего звонка.

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Однако есть исключения:

Коровийский лицей – обучение завершится 6 июня;

Лицей №13 – последний звонок прозвучит 6 июня;

Частное заведение "Астор" – учебный год продлится до 26 июня.

Летние каникулы во всех школах Черновицкой общины продлятся до 31 августа – независимо от даты завершения учебного года.

Родителям и ученикам следует уточнить конкретные даты в администрации своих учебных заведений, чтобы правильно спланировать начало летнего отдыха.