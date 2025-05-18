Об этом Волынским Новостям рассказал директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь. Об этом информирует 24 Канал.

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Когда в школах Луцка будет последний звонок

Согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании", учебный год официально начинается 1 сентября и завершается 1 июля. В течение года ученики должны учиться не менее 175 дней.

Обучение в этом учебном году завершается для Луцкой городской территориальной общины до 1 июня. У нас все шло по плану: неделя каникул осенью, две недели каникул зимой и неделю каникул весной. Некоторые школы запланировали последний звонок 30 мая, некоторые – 31 мая. И собственно с 1 июня в нашей общине начинается отдых для детей,

– сообщил Бондарь.

И добавил: несмотря на то, что учебный год завершается 1 июля, каждая община имеет право продолжить учебный процесс до этого числа из-за возможного невыполнения нормы о 175 дней обучения в учебном году.

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