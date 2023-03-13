В части школ дети не будут отдыхать: когда ученики в Черновцах пойдут на весенние каникулы

В большинстве школ Черновцов весенние каникулы должны начаться в конце марта – начале апреля. Сколько будут отдыхать ученики, определяет каждая школа самостоятельно.

Об этом сообщили в управлении образования Черновицкого горсовета.

Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в школах Черновцов

Черновицкие чиновники уточнили, что сроки каникул в школах города определяют на педсовете школы. В частности, когда согласовывают структуру учебного года. Так, в каждой школе Черновцов – разная ситуация.

К слову, в шести школах города были перенесены весенние каникулы на зиму. Это лицеи №3, 5, 16, гимназия №6, ОШ №3, 31. Ученики этих учебных заведений ушли на зимние каникулы неделей раньше.

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Ученики всех остальных школ пойдут на весенние каникулы. В этих школах отдых для детей начнется в конце марта – начале апреля.