Глава городского управления образования Лариса Костенко рассказала "Суспильному", что большинство школьников в Кропивницком будут отдыхать весной несколько дней.

Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в школах Кропивницкого

Так, ученики 27 крапивнических школ пойдут на весенние каникулы 27 марта и будут отдыхать до 31 марта.

Однако такой график согласовали не все школы города. С 27 марта по 2 апреля будут отдыхать от учебы ученики Крепостной гимназии и двух лицеев – "Научного" и "Перспектива".

Два дня каникул определили в Инновационной гимназии – с 27 по 28 марта. Ученики НПО №32 уйдут на каникулы с 28 марта по 31.

Школьники гимназий "Интеллект" и "Современник" и лицея "Новых технологий обучения" будут отдыхать с 29 марта по 2 апреля.

Для учеников гимназии Елены Журливой и Классической каникулы продлятся с 3 по 7 апреля.

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Когда будут отдыхать ученики в Кировоградской области

В Кировоградской области в 226 школах весенние каникулы продлятся с 27 марта по 2 апреля. Среди этих школ 31 из 38 в Кропивницком, все школы Александрии и Светловодска.

В 78 из 452 школ не будет весенних каникул, рассказала "Суспильному" директор областного департамента образования Эльза Лещенко. Все потому что весенний отдых этих школьников объединили с зимним.

Так, не будет весенних каникул в школах Надлацкой общины Головановского района, Бобринецкой и Знаменской общин Кропивницкого района, Маловисковской, Смолинской и Тишковской общин Новоукраинского района и Онуфриевской общины Александрийского района Кировоградской области, сказала Эльза Лещенко.

В Благовещенской общине Головановского района, Компанеевской и Кетрисановской общине Кропивницкого района и Приютовской общине Александрийского района весенние каникулы, по данным директора департамента, будут в части школ. В этих общинах на весенние каникулы пойдут ученики 36 школ.