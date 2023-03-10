Очільниця міського управління освіти Лариса Костенко розповіла "Суспільному", що більшість школярів у Кропивницькому відпочиватимуть навесні кілька днів.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Кропивницького

Так, учні 27 кропивницьких шкіл підуть на весняні канікули 27 березня і відпочиватимуть до 31 березня.

Однак такий графік погодили не всі школи міста. З 27 березня до 2 квітня відпочиватимуть від навчання учні Фортечної гімназії та двох ліцеїв – "Наукового" і "Перспектива".

Два дні канікул визначили в Інноваційній гімназії – з 27 по 28 березня. Учні НВО №32 підуть на канікули з 28 березня до 31.

Школярі гімназій "Інтелект" та "Сучасник" і ліцею "Нових технологій навчання" відпочиватимуть з 29 березня по 2 квітня.

Для учнів гімназії Олени Журливої та Класичної канікули триватимуть з 3 по 7 квітня.

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Коли відпочиватимуть учні на Кіровоградщині

На Кіровогращині у 226 школах весняні канікули триватимуть з 27 березня по 2 квітня. Серед цих шкіл 31 з 38 у Кропивницькому, усі школи Олександрії і Світловодська.

У 78 з 452 шкіл не буде весняних канікул, розповіла "Суспільному" директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Усе тому, що весняний відпочинок цих школярів об'єднали із зимовим.

Так, не буде весняних канікул у школах Надлацької громади Голованівського району, Бобринецької та Знам’янської громад Кропивницького району, Маловисківської, Смолінської і Тишківської громад Новоукраїнського району та Онуфріївської громади Олександрійського району Кіровоградської області, сказала Ельза Лещенко.

У Благовіщенській громаді Голованівського району, Компаніївській і Кетрисанівській громаді Кропивницького району та Приютівській громаді Олександрійського району весняні канікули, за даними директорки департаменту, будуть у частині шкіл. У цих громадах на весняні канікули підуть учні 36 шкіл.