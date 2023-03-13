Об этом сообщили в управлении образования Черновицкого горсовета.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в школах Черновцов
Черновицкие чиновники уточнили, что сроки каникул в школах города определяют на педсовете школы. В частности, когда согласовывают структуру учебного года. Так, в каждой школе Черновцов – разная ситуация.
К слову, в шести школах города были перенесены весенние каникулы на зиму. Это лицеи №3, 5, 16, гимназия №6, ОШ №3, 31. Ученики этих учебных заведений ушли на зимние каникулы неделей раньше.
Ученики всех остальных школ пойдут на весенние каникулы. В этих школах отдых для детей начнется в конце марта – начале апреля.
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Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.