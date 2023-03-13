Про це поінформували в управлінні освіти Чернівецької міськради.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Чернівців

Чернівецькі чиновники уточнили, що терміни канікул у школах міста визначають на педраді школи. Зокрема, коли погоджують структуру навчального року. Так, у кожній школі Чернівців – різна ситуація.

До слова, у шести школах міста перенесли весняні канікули на зиму. Це ліцеї №3, 5, 16, гімназія №6, ЗОШ №3, 31. Учні цих навчальних закладів пішли на зимові канікули на тиждень раніше.

Учні всіх інших шкіл підуть на весняні канікули. У цих школах відпочинок для дітей розпочнеться наприкінці березня – на початку квітня.

До теми Весняні канікули будуть не у всіх школах: коли та скільки відпочиватимуть учні на Кіровоградщині

Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули

  • Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
  • Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
  • Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.