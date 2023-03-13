Про це поінформували в управлінні освіти Чернівецької міськради.
Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли весняні канікули у школах Чернівців
Чернівецькі чиновники уточнили, що терміни канікул у школах міста визначають на педраді школи. Зокрема, коли погоджують структуру навчального року. Так, у кожній школі Чернівців – різна ситуація.
До слова, у шести школах міста перенесли весняні канікули на зиму. Це ліцеї №3, 5, 16, гімназія №6, ЗОШ №3, 31. Учні цих навчальних закладів пішли на зимові канікули на тиждень раніше.
Учні всіх інших шкіл підуть на весняні канікули. У цих школах відпочинок для дітей розпочнеться наприкінці березня – на початку квітня.
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Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули
- Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
- Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
- Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.