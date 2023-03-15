Известно, когда ученики в Ровно пойдут на весенние каникулы
15 марта 2023, 14:44Читати новину українською
Источник:itvmg.com
Весенние каникулы в школах Украины должны стартовать 27 марта и продлиться до 2 апреля 2023 года. Все же есть школы, в которых согласовали изменения в графике отдыха школьников.
В Ровно ученики пойдут на весенние каникулы через неделю. Об этом сообщили в управлении образования города.
Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать
Когда весенние каникулы в школах Ровно
Так, весенние каникулы в школах Ровно стартуют 27 марта и завершатся 2 апреля.
Отметим, что весенний отдых школьников не будет проходить во всех школах Украины в соответствии со стандартным графиком. Даты каникул могут разниться даже в пределах одного города.Ищете дистанционную школу с многолетним опытом и профессиональной командой специалистов? Обратите внимание на образовательную платформу "Оптима" где школьники получают доступ к инновационному авторскому материалу и постоянную поддержку со стороны менеджеров, учителей и техотдела. Школа имеет более 7 тысяч успешных выпускников, стать одним из которых может и ваш ребенок.
Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы
- Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.
- Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.
- Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.