Известно, когда ученики в Ровно пойдут на весенние каникулы

Весенние каникулы в школах Украины должны стартовать 27 марта и продлиться до 2 апреля 2023 года. Все же есть школы, в которых согласовали изменения в графике отдыха школьников.

В Ровно ученики пойдут на весенние каникулы через неделю. Об этом сообщили в управлении образования города.

Важно Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать

Когда весенние каникулы в школах Ровно

Так, весенние каникулы в школах Ровно стартуют 27 марта и завершатся 2 апреля.

Отметим, что весенний отдых школьников не будет проходить во всех школах Украины в соответствии со стандартным графиком. Даты каникул могут разниться даже в пределах одного города.

Когда школьники в Украине уходят на весенние каникулы

Согласно стандартному графику, весенние каникулы в школах Украины стартуют 27 марта и продлятся до 2 апреля 2023 года.

Однако не все школы придерживаются этой рекомендации.

Многие школы самостоятельно определяют, когда отправлять детей на отдых от учебы весной.

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