Весенние каникулы в школах Украины 2023: когда и сколько будут отдыхать ученики

В этом учебном году даты школьных каникул могут изменяться, но их продолжительность не должна превышать 30 дней. Когда уйдут на каникулы ученики в Украине весной и сколько будут отдыхать, читайте в материале 24 Канала.

Важно Каникулы 2022 – 2023: когда и сколько отдыхают ученики в Украине во время войны и террора России

Когда весенние каникулы в Украине 2023

Когда и сколько будут отдыхать школьники

Этот учебный год стартовал 1 сентября 2022 и должен совершиться 30 июня 2023 года. В Минобразования отмечалось, что даты школьных каникул могут смещаться. Окончательное решение об отдыхе учеников принимает руководство каждой школы в отдельности.

На каникулы весной ученики в Украине предварительно должны идти с 27 марта и вернуться к обучению 2 апреля 2023 года. У частных школ может быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.

В целом большинство школ в Украине работают по семестровой системе, но есть исключения. В некоторых может действовать трехместровая система с модулями. Хотя в соответствии с ней работают колледжи и лицеи.

Когда каникулы в лицеях и колледжах

Согласно триместровой системы в этих учебных заведениях весенние каникулы должны были состояться в течение 3 – 9 апреля 2023 года.

Кроме каникул школьники будут отдыхать и в течение 6 – 8 марта (Международный женский день).

Читайте На весенние каникулы уйдут не все: когда и сколько будут отдыхать ученики Полтавщины и Черкасщины

Изменения в календаре каникул 2022 – 2023

Как мы уже отмечали, в этом учебном году даты весеннего отдыха приблизительны и могут претерпевать изменения. Так, не все школы придерживаются рекомендаций по стандартному графику. В некоторых городах или регионах учебные заведения сами определяют, когда отправлять учеников на весенний отдых.

Луцк и Волынская область

В школах Луцка весенние каникулы будут длиться неделю – с 20 по 27 марта.

Ученики на Волыни уйдут на отдых в последнюю неделю марта.

Черкассы и область

В Черкассах также сменили даты отдыха учаеников весной. Чиновники посоветовали начать каникулы в школах города на неделю позже: не с 27 марта, а с 3 апреля. Отдыхать от обучения школьники будут неделю.