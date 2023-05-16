Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в школах разных городов Украины

Учебный год 2022 – 2023 в школах Украины должен завершиться в конце июня. Однако каждый город и область могут изменить эту дату.

Так, местные власти в некоторых регионах прислушались к такой рекомендации МОН и изменили дату завершения обучения в школах. Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в разных городах Украины, читайте в материале 24 Канала.

К теме В МОН рассказали, когда в школах Украины закончится учебный год 2022 – 2023

Когда закончится учебный год 2022 – 2023

Что говорят в Минобразования

В Украине четко установлены границы учебного года 2022 – 2023, уточнил во время брифинга заместитель главы МОН Андрей Витренко. По его словам, правительство еще в прошлом году определило, что этот учебный год продлится с 1 сентября 2022 по 30 июня 2023 года.

Все же местные власти, в зависимости от ситуации, могут изменить дату завершения обучения в школах своего региона.

Киев и область

В Киеве школьники будут обучаться до 30 июня. Такую рекомендацию предоставило управление образования. День последнего звонка состоится 16 июня.

В Киевской области учебный год в большинстве школ закончится 31 мая. Так, 1 июня начнутся каникулы в 359 школах.

Львов и область

Каждая школа во Львове самостоятельно решает, когда закончить учебный год. Также то, когда и праздновать ли последний звонок, сообщил руководитель управления образования ЛГС Андрей Закалюк. Общей даты окончания учебного года в городе нет. Часть учеников во Львове заканчивает обучение 4 июня, кто-то 7, а кто-то – 9.

Во Львовской области учебный год в разных общинах завершится в разное время – с 5 по 25 июня. А учеба в начальной школе закончится 20 июня.

Одесса

В Одессе учеба в 2023 году в большинстве школ закончится 26 мая, сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Винница

В Виннице учеба в школах предварительно должна продолжаться до 31 мая.

Тернополь

В Тернопольской городской совет и сообщили, что учеба в школах в 2023 году закончится в конце мая. Последний звонок состоится в школах предварительно 1 и 2 июня. На летние каникулы ученики уйдут 5 июня.

Франковск

Учебный год в школах Ивано-Франковска завершится 2 июня. Каждая школа при этом сама будет определять, праздновать ли последний звонок.

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