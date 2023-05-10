Когда закончится учебный год и будет ли последний звонок в школах Ивано-Франковска
Источник:Firtka.if.ua
В Ивано-Франковске школы будут самостоятельно решать, организовывать ли праздник последнего звонка. Также то, в каком формате.
Об этом во время брифинга рассказала глава образовательного департамента Ивано-Франковского горсовета Виктория Дротянко. Также уточнила, когда закончится учебный год в учебных заведениях города.
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Когда состоится последний звонок в школах Франковска
Чиновница уточнила, что каждая школа города будет определять, праздновать ли последний звонок, или, например, собрать средства и отправить их на нужды ВСУ.
Учебный год в школах Ивано-Франковска завершается 2 июня. После, как и в прошлом году, должны открыть двери летние школы. Они будут предварительно работать в июне – без питания. Дети будут находиться в этих учебных заведениях в течение 3 – 4 часов.
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Когда в Украине закончится учебный год 2023
- Согласно образовательному закону, продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.
- Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.
- Как отметили в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации безопасности, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.