Когда закончится учебный год и будет ли последний звонок в школах Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске школы будут самостоятельно решать, организовывать ли праздник последнего звонка. Также то, в каком формате.

Об этом во время брифинга рассказала глава образовательного департамента Ивано-Франковского горсовета Виктория Дротянко. Также уточнила, когда закончится учебный год в учебных заведениях города.

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Когда состоится последний звонок в школах Франковска

Чиновница уточнила, что каждая школа города будет определять, праздновать ли последний звонок, или, например, собрать средства и отправить их на нужды ВСУ.

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Учебный год в школах Ивано-Франковска завершается 2 июня. После, как и в прошлом году, должны открыть двери летние школы. Они будут предварительно работать в июне – без питания. Дети будут находиться в этих учебных заведениях в течение 3 – 4 часов.

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