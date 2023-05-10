Про це під час брифінгу розповіла очільниця освітнього департаменту Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко. Також уточнила, коли закінчиться навчальний рік у закладах освіти міста.

Дивіться також Коли літні канікули у Києві та області та скільки відпочиватимуть учні

Коли відбудеться останній дзвоник у школах Франківська

Чиновниця уточнила, що кожна школа міста визначатиме, чи святкувати останній дзвоник, чи, наприклад, зібрати кошти й надіслати їх на потреби ЗСУ.

Подбати про майбутнє школяра вже сьогодні – легко! Спробуйте навчання в дистанційній школі "Оптіма", де команда професійних викладачів робить все, аби уроки проходили ефективно. Ще вагаєтесь? Тоді відвідайте безкоштовний вебінар з випускницею "Оптіми", яка стала студенткою Гарварду, та дізнайтесь з перших уст про всі переваги дистанційної школи! Більше про захід та реєстрацію – за посиланням.

Навчальний рік у школах Івано-Франківська завершується 2 червня. Опісля, як й минулого року, мають відчинити двері літні школи. Вони попередньо працюватимуть у червні – без харчування. Діти перебуватимуть у цих закладах освіти протягом 3 – 4 годин.

Читайте Коли буде останній дзвоник і стартують літні канікули у львівських школах

Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023