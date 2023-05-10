Про це під час брифінгу розповіла очільниця освітнього департаменту Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко. Також уточнила, коли закінчиться навчальний рік у закладах освіти міста.
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Коли відбудеться останній дзвоник у школах Франківська
Чиновниця уточнила, що кожна школа міста визначатиме, чи святкувати останній дзвоник, чи, наприклад, зібрати кошти й надіслати їх на потреби ЗСУ.
Навчальний рік у школах Івано-Франківська завершується 2 червня. Опісля, як й минулого року, мають відчинити двері літні школи. Вони попередньо працюватимуть у червні – без харчування. Діти перебуватимуть у цих закладах освіти протягом 3 – 4 годин.
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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023
- Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
- Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
- Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.