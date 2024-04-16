Когда закончится учебный год и будут летние каникулы в школах Запорожья

16 апреля 2024, 16:58
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Этот учебный год в учебных заведениях Запорожья продлится до первого июля. Далее стартуют летние каникулы.

Об этом сообщила руководительница Центрального отдела образования департамента образования и науки Запорожского городского совета Виктория Кинебас во время инспекции одного из школьных укрытий.

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Когда будут летние каникулы в школах Запорожья

Чиновница рассказала, что образовательный процесс завершается с 1 июля. Так, в июне еще будут продолжаться и консультативные занятия, и уроки.

Проводится работа над наверстыванием образовательных потерь, потому что мы понимаем, что и дистанционная форма обучения, и воздушные тревоги не предоставляли возможности проводить уроки стопроцентно,
– отметила Кинебас.

Ранее глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщал, что на обустройство безопасных хранилищ в школах региона должны выделить рекордную сумму – полмиллиарда гривен. Сейчас только 50 школ полноценно оборудованы укрытиями.

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Часть школ в Запорожье переведут на смешанный формат обучения

  • Иван Федоров также сообщал, что учеников 24 школ в Запорожской области возвращают на смешанный формат обучения.
  • Решение приняли по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами в области.
  • Смешанный формат обучения будет действовать в школах областного центра.
  • Начнут работу в таком формате только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия.
Автор: Марія Волошин