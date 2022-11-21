Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

В этом году школьные каникулы зимой в большинстве регионов Украины должны начаться в конце декабря. При этом треть школьников будет отдыхать дольше обычного.

Все потому, что во многих областях зимние каникулы объединили с осенними. Когда стартуют и сколько продлятся зимние каникулы в школах, читайте в материале 24 канала.

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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины

Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. Даты каникул каждая школа устанавливает самостоятельно. Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе. Длительность каникул без учета летних должна не превышать 30 дней.

Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в лицеях и колледжах В лицеях и колледжах Украины учащиеся отдыхают в течении двух зимних каникул: первые начинаются 25 декабря 2022 и заканчиваются 8 января 2023;

вторые – начинаются 10 февраля и заканчиваются 19 февраля 2023 года. Когда киевские школьники уйдут на каникулы Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зимние каникулы в школах столицы Украины начнутся 26 декабря 2022 года.

При этом будет длиться месяц – до 27 января 2023 года.

В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.

В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева. Сколько будут отдыхать учащиеся во Львове Глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал, что каждая школа города самостоятельно определяет дату начала зимних каникул. Также количество дней, в течение которых учащиеся будут отдыхать зимой.

Часть львовских школьников будет отдыхать, например, 15 дней. Остальные будут на каникулах почти месяц, уточнил Закалюк. Также добавил, что большинство директоров считают, что, если есть возможность учиться, дети должны ходить в школу. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации.

В то же время, список школ и количество дней зимних каникул до сих пор формируют.

В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могут начаться с 31 декабря – и до середины января. Когда школьники на Харьковщине будут отдыхать от учебы В Харьковской ОВА сообщили, что зимние каникулы в школах области начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

В 7 общинах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах. В каких регионах и городах Украины осенние каникулы перенесли на зиму Ивано-Франковск. Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 24 или 25 декабря. По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля.

Осенние каникулы для учащихся гимназий и лицеев Ивано-Франковска в 2022 году перенесли. Они начнутся 24 или 25 декабря. По словам директора департамента образования и науки горсовета Виктории Дротянко, каникулы у учеников продлятся до февраля. Ровно. У ровенских школьников классических осенних каникул не было. Их объединили с зимними. Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий.

У ровенских школьников классических осенних каникул не было. Их объединили с зимними. Школьники будут отдыхать предварительно с 26 декабря по 22 января включительно. Такие изменения в школьном процессе произойдут ввиду погодных условий. Белая Церковь. В Белой Церкви отменили осенние каникулы в школах. Школьники будут отдыхать дольше зимой, сообщил начальник образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.

Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать2022 года и продолжаться до2023 года.