Когда будут зимние каникулы в школах разных регионов Украины: даты

В рамках этого учебного года школьники в Украине уйдут на зимние каникулы. Продолжительность их отдыха от учебы может отличаться в зависимости от региона, города и даже конкретной школы.

Заметим, что этот учебный год в школах Украины начался 2 сентября 2024 года и официально продлится до 30 июня 2025 года. Когда в разных регионах Украины будут зимние каникулы, рассказывает 24 Канал.

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Когда зимние каникулы в школах 2024 – 2025

В рамках этого учебного года педагогические советы школ сами могут устанавливать даты каникул. Соответствующие нормы содержат особенности организации нового учебного года в условиях военного положения, согласованные МОН. При этом на местах должны учитывать безопасность и погодные условия в регионе.

Киев

Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года.

Для учеников первых классов предусмотрели дополнительные каникулы с 17 по 22 февраля 2025 года.

Львов

В большинстве школ города ученики уйдут на каникулы на две недели. Отдыхать будут с 23 декабря по 5 января. Отдельные школы будут иметь каникулы 3 недели, то есть до 12 января. Подробный график здесь.

Днепр

Школьники Днепра будут отдыхать две недели. Учебным заведениям рекомендовали организовать каникулы с 25 декабря по 7 января.

Кропивницкий

В Кропивницком зимние каникулы будут длиться продлятся месяц, ведь школы отказались от проведения осенних Дети пойдут отдыхать 13 декабря. На обучение вернутся 13 января 2025 года.

Ивано-Франковск

В школах Ивано-Франковска зимние каникулы должны стартовать с 25 декабря. Продлится две недели.

Черновцы

С 23 декабря в части школ Черновцов начнутся зимние каникулы, а в некоторых заведениях – на несколько дней позже. Каникулы продлятся в основном две недели.

Полтава

В общинах Полтавщины выбрали разные даты зимних каникул. Ученики будут отдыхать в течение декабря и января – от двух до шести недель. В некоторых общинах дети будут отдыхать уже с 23 декабря.

Черкассы

В этом году зимние каникулы у школьников Черкасской области продлятся в разные даты. Дети не будут учиться две недели – месяц.

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Луцк

Зимние каникулы в учеников Луцка продлятся с 25 декабря по 7 января. В Волынской области даты каникул отличаются.

Ровно

В школах Ровенской области зимние каникулы продлятся в пределах 16 декабря – 26 января.

Хмельницкий

Предварительно зимние каникулы планировали организовать в школах города с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Ужгород

Управление образования Ужгородского городского совета ранее рекомендовало школам зимние каникулы организовать с 23 декабря по 5 января.