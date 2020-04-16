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Когда в этом году ученикам выдадут свидетельства и табели: объяснение МОН

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Свидетельства о базовом среднем образовании выдадут до 15 июня / Херсонская ОГА

Табели и свидетельства о получении базового среднего образования должны выдать учащимся не позже 15 июня. А знания, полученные во время дистанционного обучения на карантине, обещают проверить в начале следующего учебного года.

Министерство образования и науки Украины рассказало, как будут оценивать знания, которые получали дистанционно во время карантина, в конце года. Об этом говорится в письме МОН.

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  • Ученикам, что не уходят из школы, копию табелей и свидетельств о базовом среднем образовании будут присылать по электронной почте. Оригиналы же будут вручать по необходимости, согласно составленному графику – с соблюдением карантинных ограничений.
  • Относительно итоговых контрольных работ, то их количество сократят. Итоговую проверку знаний будут проводить в течение двух недель, чтобы не чрезмерно нагружать учеников.
  • По некоторым предметам будут выставлять итоговую оценку, учитывая текущие достижения во время дистанционного обучения.
  • В начале следующего учебного года знания, полученные на карантине, обещают проверить. Также почти вдвое увеличат время на повторение изученного материала.

Когда закончится учебный год 2019–2020?Учебный год в школах точно завершится не позднее 1 июля. В министерстве образования разработали два сценария развития событий. Если карантин закончится до начала июня, то уже в июне может состояться пробное ВНО, а с 25 июня – основная сессия ВНО. Если сроки карантина будут продолжены, то в начале августа состоится пробное ВНО, а с 25 августа – основная сессия.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Дистанционное обучение Образование в Украине Министерство образования и науки Украины Школа Учеба
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