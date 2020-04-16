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Коли цього року учням видадуть свідоцтва та табелі: пояснення МОН

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Свідоцтва про базову середню освіту видадуть до 15 червня / Херсонська ОДА

Табелі та свідоцтва про здобуття базової середньої освіти повинні видати учням не пізніше 15 червня. А знання, отримані під час дистанційного навчання на карантині, обіцяють перевірити на початку наступного навчального року.

Міністерство освіти та науки України розповіло, як оцінюватимуть знання, які здобували дистанційно під час карантину, наприкінці року. Про це йдеться в листі МОН.

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  • Учням, що не йдуть зі школи, копію табелів та свідоцтв про базову середню освіту надсилатимуть електронною поштою. Оригінали ж вручатимуть за потребою, згідно зі складеним графіком – з дотриманням карантинних обмежень.
  • Щодо підсумкових контрольних робіт, то їх кількість скоротять. Підсумкову перевірку знань проводитимуть протягом двох тижнів, аби не надмірно навантажувати учнів.
  • З деяких предметів виставлятимуть підсумкову оцінку, враховуючи поточні досягнення під час дистанційного навчання.
  • На початку наступного навчального року знання, здобуті на карантині, обіцяють перевірити. Також майже удвічі збільшать час на повторення вивченого матеріалу.

Коли закінчиться навчальний рік 2019-2020?
Навчальний рік у школах точно завершиться не пізніше 1 липня.
У міністерстві освіти розробили два сценарії розвитку подій. Якщо карантин закінчиться до початку червня, то вже в червні може відбутися пробне ЗНО, а з 25 червня – основна сесія ЗНО.
Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Дистанційна освіта Освіта в Україні Міністерство освіти та науки України Школа Освіта
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