Міносвіти закликає не проводити останні дзвоники та випускні – офіційний лист
Міністерство освіти та науки пропонує школам утриматись від організації цьогорічних останніх дзвоників та випускних вечорів, також у МОН нагадали про терміни завершення навчального року в умовах карантину.
Про це йдеться в офіційному листі від МОН, пише пресслужба міністерства.
Вас зацікавить: МОН запустило ресурс про головні зміни в освіті через карантин
Навіть попри закінчення карантину, проводити масові заходи все ж не рекомендують.
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори,
– йдеться в документі.
З повним текстом листа можна ознайомитись за посиланням
Що відомо про вплив карантину на освіту?Навчальний рік у школах точно завершиться не пізніше 1 липня.
У міністерстві освіти розробили два сценарії розвитку подій. Якщо карантин закінчиться до початку червня, то вже в червні може відбутися пробне ЗНО, а з 25 червня – основна сесія ЗНО.
Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.
Читайте також: Якщо карантин затягнеться, ЗНО можуть перенести на 25 серпня: подробиці
Що відомо про продовження карантину?Карантин в Україні запроваджений до 24 квітня.
Втім усе більше думок висловлюють і експерти, і представники влади, що обмеження не закінчаться і до початку травня. Зокрема очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що в умовах збільшення кількості хворих на коронавірус, говорити про вихід з карантину взагалі недоцільно
Читайте також
-
Онлайн-уроки для 6 класу: дивитись відео занять за 16 квітнясьогодні , 08:43
-
Рада ратифікувала угоду з Європою про грант для вишів на 10 мільйонів євросьогодні , 14:45
-
Онлайн-уроки для 7 класу: дивитись відео занять за 16 квітнясьогодні , 08:48
-
Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео занять за 16 квітнясьогодні , 08:40
-
Онлайн-уроки для 10 класу: дивитись відео занять за 16 квітнясьогодні , 09:02
-
Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео занять за 16 квітнясьогодні , 09:12