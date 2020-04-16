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Міносвіти закликає не проводити останні дзвоники та випускні – офіційний лист

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Міністерство освіти закликає не проводити масових заходів / Efren Barahona

Міністерство освіти та науки пропонує школам утриматись від організації цьогорічних останніх дзвоників та випускних вечорів, також у МОН нагадали про терміни завершення навчального року в умовах карантину.

Про це йдеться в офіційному листі від МОН, пише пресслужба міністерства.

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Навіть попри закінчення карантину, проводити масові заходи все ж не рекомендують.

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори,
– йдеться в документі.

З повним текстом листа можна ознайомитись за посиланням

Що відомо про вплив карантину на освіту?Навчальний рік у школах точно завершиться не пізніше 1 липня.

У міністерстві освіти розробили два сценарії розвитку подій. Якщо карантин закінчиться до початку червня, то вже в червні може відбутися пробне ЗНО, а з 25 червня – основна сесія ЗНО.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.

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Що відомо про продовження карантину?Карантин в Україні запроваджений до 24 квітня.

Втім усе більше думок висловлюють і експерти, і представники влади, що обмеження не закінчаться і до початку травня. Зокрема очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що в умовах збільшення кількості хворих на коронавірус, говорити про вихід з карантину взагалі недоцільно

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Карантин в Україні 2020 Освіта Міністерство освіти та науки України Школярі Школа
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