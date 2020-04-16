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Минобразования призывает не проводить последние звонки и выпускные – официальное письмо

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Министерство образования призывает не проводить массовых мероприятий / Efren Barahona

Министерство образования и науки предлагает школам воздержаться от организации в этом году последних звонков и выпускных вечеров, а также в МОН напомнили о сроках завершения учебного года в условиях карантина.

Об этом говорится в официальном письме от МОН, пишет пресс-служба министерства.

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Даже несмотря на окончание карантина, проводить массовые мероприятия все же не рекомендуется.

С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера,
– говорится в документе.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке

Что известно о влиянии карантина на образование?Учебный год в школах точно завершится не позднее 1 июля.

В министерстве образования разработали два сценария развития событий. Если карантин закончится в начале июня, то уже в июне может состояться пробное ВНО, а с 25 июня – основная сессия ВНО.

Если сроки карантина будут продолжены, то в начале августа состоится пробное ВНО, а с 25 августа – основная сессия.

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Что известно о продлении карантина?Карантин в Украине введен до 24 апреля.

Впрочем все больше мнений высказывают и эксперты, и представители власти, что ограничения не закончатся и до начала мая. В частности глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в условиях увеличения количества больных коронавирусом, говорить о выходе из карантина вообще нецелесообразно

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Карантин в Украине 2020 Министерство образования и науки Украины Школьники Учеба Школа
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