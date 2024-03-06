Пополните свой словарный запас: что означает "цмулити"
Украинский язык может похвастаться большим количеством красивых и благозвучных слов. Поэтому стоит ежедневно пополнять свой словарный запас.
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Что означает "цмулити"
Одним из интересных и необычных слов, в частности, глаголов, которые можно встретить в нашем языке есть "цмулити".
Это слово имеет следующие значения: "з насолодою пити або смоктати" (укр.).
В произведениях украинских писателей вы можете найти примеры употребления этого слова. Например:
- "А чорниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить" (Марко Вовчок);
- "Хлопці мовчки цмулили калганівку, смалили сигарети" (Юрій Мушкетик) (укр.).
Какие синонимы имеет слово "цмулити"
Если же задуматься, какие синонимы имеет это слово, в который раз удивляешься богатству нашего родного языка. Заменить слово "цмулити" вы можете, в частности, еще так:
- смакувати;
- пити;
- потягувати;
- попивати;
- дудлити
- и т.д
И это далеко не весь перечень слов-синонимов к вышеупомянутому. Однако заметим, что отдельные неназванные слова имеют "вульгарный оттенок".
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Что означает "гайнувати"
- Еще одним колоритным словом в нашем языке является "гайнувати".
- Так, иногда вы можете слышать словосочетание "гайнувати час" (укр.).
- А что означает это слово, можно прочитать по ссылке.