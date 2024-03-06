Пополните свой словарный запас: что означает "цмулити"

Украинский язык может похвастаться большим количеством красивых и благозвучных слов. Поэтому стоит ежедневно пополнять свой словарный запас.

А Образование 24 вам в этом поможет. Мы продолжаем "подбрасывать" новые интересные исконные слова в ваш лексикон.

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Что означает "цмулити"

Одним из интересных и необычных слов, в частности, глаголов, которые можно встретить в нашем языке есть "цмулити".

Это слово имеет следующие значения: "з насолодою пити або смоктати" (укр.).

В произведениях украинских писателей вы можете найти примеры употребления этого слова. Например:

"А чорниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить" (Марко Вовчок);

"Хлопці мовчки цмулили калганівку, смалили сигарети" (Юрій Мушкетик) (укр.).

Какие синонимы имеет слово "цмулити"

Если же задуматься, какие синонимы имеет это слово, в который раз удивляешься богатству нашего родного языка. Заменить слово "цмулити" вы можете, в частности, еще так:

смакувати;

пити;

потягувати;

попивати;

дудлити

и т.д

И это далеко не весь перечень слов-синонимов к вышеупомянутому. Однако заметим, что отдельные неназванные слова имеют "вульгарный оттенок".

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