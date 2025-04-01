Юная пианистка из Тернополя получила несколько гран-при в международных художественных конкурсах
- Кристина Карашкевич, ученица Тернопольской музыкальной школы №1, получила несколько гран-при в международных художественных конкурсах.
- Кристина учится в восьмом классе фортепианного отдела и планирует продолжить свое музыкальное образование.
Ученица-пианистка Тернопольской музыкальной школы поражает достижениями на международных художественных конкурсах. И это всего за несколько месяцев 2025 года.
Об успехах юной пианистки рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс Тернопольского городского совета.
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Какие победы одержала пианистка
Кристина Карашкевич, ученица Тернопольской музыкальной школы №1 имени Василия Барвинского, получила четыре гран-при за участие в международных художественных конкурсах. Речь идет об очень короткие сроки – 4 конкурса за три месяца 2025 года.
Пианистка стала лучшей в таких конкурсах:
- Международный двухтуровый конкурс искусств "Я все смогу";
- Международный двухтуровый конкурс искусств "ART With LOVE";
- Международный многожанровый конкурс искусств "Рождение легенды";
- Международный двухтуровый конкурс искусств "ГРААЛЬ вдохновения".
И это не все – девушка получила четыре диплома первой степени на международных художественных конкурсах. Кроме того, недавно пианистка получила гран-при в областном конкурсе "Творчество юных" среди учащихся художественных школ.
Известно, что Кристина ученица восьмого класса фортепианного отдела, а ее преподавательницей является Любовь Кривая. Пианистка в этом году завершает обучение в музыкальной школе. Однако, девочка планирует продолжить свое музыкальное образование как пианистка!
Гордимся, что в Украине есть настолько одаренная молодежь! Как, например, юный гений математики с Полтавщины, о котором писали ранее. 24 Канал желает юной пианистке новых достижений!