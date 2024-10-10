Чашка, чашка, чашка, чашка: из какого сосуда кофе вы не выпьете
Одним из любимых напитков украинцев является кофе. Однако они не всегда правильно могут называть сосуд, из которого его пьют.
Не ошибиться помог известный украинский языковед Александр Авраменко. В эфире "Сніданку" он рассказал, как правильно назвать сосуд, из которого вы пьете кофе.
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Из какого сосуда пьют кофе
Для начала стоит запомнить, что не нужно употреблять слово "кружка" – оно суржиковое.
В украинском языке зато есть свои интересные соответствия.
Сегодня выясним, как правильно называть сосуд для напитков: кофе, чая, какао или горячего шоколада,
– заявил учитель.
Но сначала предложил угадать, какой сосуд не предназначен для напитков:
- чашка;
- горнятко;
- філіжанка.
Не предназначено для питья кофе или чая "горнятко", ведь это слово обозначает маленький горшок,
– заявил Авраменко.
И добавил: а вот чашка и "чашка" и "філіжанка"– синонимы. Но между ними есть различие.
Если из чашки пьют и холодные, и горячие напитки – молоко, компот, чай, кофе, то из "філіжанки" – только чай и кофе,
– добавил языковед.
Также рассказал, что красивое слово "філіжанка" пришло к нам из турецкого языка.
Из какой посуды украинцы пьют различные напитки / скриншот видео
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