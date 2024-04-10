"Историческое назначение": Авиационный университет возглавила 34-летняя депутат Киевсовета

Национальный авиационный университет получил нового руководителя. Обязанности ректора теперь будет исполнять 34-летняя Ксения Семенова.

В вузе называют это назначение историческим. И отмечают, что впервые назначили и.о. ректора по рекомендации Наблюдательного совета ЗВО.

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НАУ возглавила Ксения Семенова

Семенова будет выполнять свои обязанности на этой должности с 10 апреля 2024 года. До этого она занимала должность и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию Национального авиационного университета.

Впервые за долголетнюю историю украинского технического университета его возглавит молодая женщина, которая фокусируется на сфере образования, качественных изменениях в ней, внедрению лучших практик ЕС и США в систему высшего образования Украины,

– заявили в вузе.

Отметим, что Наблюдательный совет НАУ возглавляет Петр Чернышов с января 2024 года. Он отметил, что назначение Семеновой произошло по принципу обсуждения, дискуссии между всеми членами Наблюдательного совета НАУ, прозрачного голосования за кандидатуру и будет способствовать мощным положительным изменениям в университете.

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Что говорит Семенова о своем назначении

Новая руководительница НАУ отметила: она – наследственная педагог, которая знает, что такое атмосфера научного поиска с детства.

Я не понимаю ценности формальных титулов, за которыми ничего не стоит, жесткой иерархии, статусности, неуместной бюрократии, приписывание в статье авторов, которые ничего не писали, плагиата,

– сообщила она в фейсбуке.

И добавила, что с несколькими активными людьми пробовала что-то менять в НАУ года с 2015 года.

В НАУ крутой потенциал и очень больно было смотреть последние 10 лет, как университет уничтожают. Теперь огромное количество профессионалов и выпускников НАУ готовы присоединиться к реформе университета. Есть люди внутри, на которых не страшно опереться. Все должно получиться,

– резюмировала новый ректор вуза.