Среди ваших родственников есть "швагро": знаете ли вы, кто это такой
- Швагро – это брат жены или мужа, муж сестры, или муж свояченицы, и может использоваться как синоним к "свояк" или "шурин" в некоторых регионах.
- Слово происходит от немецкого Schwager и закрепилось в украинском языке как общее название для "родственника по браку".
Наши родственные связи не ограничиваются кровными родственниками, еще есть через брак. И что интересно, для каждого из них имеем свое название, чтобы разграничить родственные связи.
Кого называют "швагром", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Википедии.
Смотрите также Знаете ли, что такое "пьец": такое слово есть в украинских словарях
Кого называют шурином?
Все мы имеем кровных родственников – родных, двоюродных и так далее. А еще приобретаем родственников через брак и к семейному кругу часто причисляем кумовьев. И для каждого члена семьи, как для мужчин, так и для женщин с обеих сторон – по отцовской и материнской линиям, по мужу и по жене – есть свои названия.
Среди таких родственников – "швагро". Языковеды объясняют, что "швагро" часто путают с "деверем", "шурином" или "свояком", но каждое из этих слов имеет свое четкое значение
Словари украинского языка дают три определения, кого следует называть "швагром":
- Брат жены или мужа.
- Муж сестры.
- Муж свояченицы.
Само слово происходит из немецкого языка Schwager – брат жены или муж сестры. Вероятно пришло оно через польский – szwagier в украинскую лексику. В народной речи оно закрепилось как общее название для "родственника по браку".
Есть, конечно, и немного измененные слова, которые обозначают того же родственника, а также по-другому ставятся ударения. Возможно вам ближе знакомо какое-то из них:
- шва́гер,
- шва́ґор,
- шваґро́,
- шва́ґров,
- шо́вґор,
- шваґерко.
Его можно назвать и разговорным, и литературным. Оно знакомо широкой общественности, хотя может восприниматься иногда как архаизм.
Как называть своих родственников правильно?
Семейный круг достаточно широкий, и постепенно приобретаются новые родственные связи через брак, а потому изучаются и новые не только имена, но и названия родственников.
24 Канал писал ранее ряд публикаций о родственных связях, поэтому познакомьтесь с ними:
- Дивер и золовка, швагро и братец – кто эти родственники: какие из них по мужу, а какие по жене.
- Больше не дядькаем и не теткаем: как назвать братьев и сестер своих родителей.
-
Узнавайте новые названия, если не знали, или обновите в памяти широкий ареал слов, которыми можно называть близких.