Укрзализныця снова приостанавливает продажу билетов по студенческой скидке

Студенты не смогут воспользоваться скидкой на железнодорожные билеты из-за технических работ на сайте Министерства образования . Услуга не будет работать в период с 31 января по 2 февраля.

О временном изменении правил покупки билетов сообщает сайт Укрзализныци.

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Купить билеты со скидкой при наличии студенческого билета в период с 21 до 23 февраля можно будет только в кассах вокзалов. Ограничение будет распространяться исключительно на онлайн-букинг.

В результате проведения технических работ в МОН, с 17:00 21.02.2020 года по 15:00 23.02.2020 года будет временно ограничен доступ к оформлению билетов со студенческой скидкой через сеть Интернет,

– говорится в сообщении.

На стыке января-февраля 2020 года "Укрзализныця" уже приостанавливала продажу билетов по студенческой скидке.

Всего в 2019 году большинство билетов, проданных Укрзализныцей, были куплены именно онлайн. В общем это 57% (30,4 миллиона) от общего количества реализованных.

Как работают скидки для студентов на железнодорожные перевозки

все студенты стационарных отделений украинских вузов при наличии студенческого билета имеют льготы на железнодорожный транспорт;

есть возможность приобрести билеты с 50% скидкой;

льгота действует на пассажирские билеты в плацкартные вагоны, а также на пригородные маршруты и второй класс в вагонах "Интерсити".

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Сколько в Украине всего студентов?Всего в украинских вузах обучаются более 1,5 миллиона студентов.