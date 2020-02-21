Укрзалізниця знову призупиняє продаж квитків за студентською знижкою

Студенти не зможуть скористатись знижкою на залізничні квитки через технічні роботи на сайті міністерства освіти. Послуга не працюватиме в період з 31 січня до 2 лютого.

Про тимчасову зміну правил купівлі квитків повідомляє сайт Укрзалізниці.

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Купити квитки зі знижкою за наявності студентського квитка у період з 21 до 23 лютого можна буде лише у касах вокзалів. Обмеження поширюватиметься винятково на онлайн-букінг.

Внаслідок проведення технічних робіт в МОН, з 17:00 21.02.2020 року по 15:00 23.02.2020 року буде тимчасово обмежено доступ до оформлення квитків із студентською знижкою через мережу Інтернет,

– ідеться у повідомленні.

На стику січня-лютого 2020 року Укрзалізниця вже призупиняла продаж квитків за студентською знижкою.

Загалом у 2019 році більшість квитків продані Укрзалізницею, були куплені саме онлайн. Загалом це 57% (30,4 мільйона) від загальної кількості реалізованих тікетів.

Як працюють знижки для студентів на залізничні перевезення

усі студенти стаціонарних відділень українських вишів за наявності студентського квитка мають пільги на залізничний транспорт;

є можливість придбати квитки із 50% знижкою;

пільга діє на пасажирські квитки у плацкартні вагони, а також на приміські маршрути та другий клас у вагонах інтерсіті.

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Скільки в Україні всього студентів?Загалом в українських вишах навчаються понад 1,5 мільйона студентів.