Укрзалізниця призупиняє продаж квитків за студентськими квитками
Студенти не зможуть скористатись знижкою на залізничні квитки через технічні роботи на сайті міністерства освіти. Послуга не працюватиме до 2 лютого.
Про технічні роботи повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
До слова: Міносвіти призупиняє ліцензування вишів: причина
Купити квитки зі знижкою за наявності студентського квитка у період з 31 січня до 2 лютого можна буде лише у касах вокзалів. Обмеження поширюються лише на онлайн-букінг.
Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого,
– йдеться у повідомленні.
Загалом у 2019 році більшість квитків продані Укрзалізницею, були куплені онлайн. Загалом це 57% (30,4 мільйона) від загальної кількості реалізованих квитків.
Як працюють знижки для студентів на залізничні перевезення
- усі студенти стаціонарних відділень українських вишів за наявності студентського квитка мають пільги на залізничний транспорт;
- є можливість придбати квитки із 50% знижкою;
- пільга діє на пасажирські квитки у плацкартні вагони, а також на приміські маршрути та другий клас у вагонах інтерсіті.
Цікаво: 25-річна українка здобула 9 вищих освіт та встановила новий рекорд
Скільки в Україні всього студентів?Загалом в українських вишах навчаються понад 1,5 мільйона студентів.