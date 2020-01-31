Укрзалізниця призупиняє продаж квитків за студентськими квитками

Студенти не зможуть скористатись знижкою на залізничні квитки через технічні роботи на сайті міністерства освіти. Послуга не працюватиме до 2 лютого.

Про технічні роботи повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Купити квитки зі знижкою за наявності студентського квитка у період з 31 січня до 2 лютого можна буде лише у касах вокзалів. Обмеження поширюються лише на онлайн-букінг.

Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого,

– йдеться у повідомленні.

Загалом у 2019 році більшість квитків продані Укрзалізницею, були куплені онлайн. Загалом це 57% (30,4 мільйона) від загальної кількості реалізованих квитків.

Як працюють знижки для студентів на залізничні перевезення

усі студенти стаціонарних відділень українських вишів за наявності студентського квитка мають пільги на залізничний транспорт;

є можливість придбати квитки із 50% знижкою;

пільга діє на пасажирські квитки у плацкартні вагони, а також на приміські маршрути та другий клас у вагонах інтерсіті.

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Скільки в Україні всього студентів?Загалом в українських вишах навчаються понад 1,5 мільйона студентів.