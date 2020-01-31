Укрзализныця приостанавливает продажу билетов по студенческим билетам
Студенты не смогут воспользоваться скидкой на железнодорожные билеты из-за технических работ на сайте Министерства образования. Услуга не будет работать до 2 февраля.
О технических работах сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
К слову: Минобразования приостанавливает лицензирование вузов: причина
Купить билеты со скидкой при наличии студенческого билета в период с 31 января до 2 февраля можно будет только в кассах вокзалов. Ограничения распространяются только на онлайн-букинг.
Эта услуга будет доступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля,
– говорится в сообщении.
Всего в 2019 году большинство билетов проданы Укрзализныцей, были куплены онлайн. В общем это 57% (30,4 миллиона) от общего количества реализованных билетов.
Как работают скидки для студентов на железнодорожные перевозки
- все студенты стационарных отделений украинских вузов при наличии студенческого билета имеют льготы на железнодорожный транспорт;
- есть возможность приобрести билеты с 50% скидкой;
- льгота действует на пассажирские билеты в плацкартные вагоны, а также на пригородные маршруты и второй класс в вагонах интерсити.
Интересно: 25-летняя украинка получила 9 высших образований и установила новый рекорд
Сколько в Украине всего студентов?
Всего в украинских вузах обучаются более 1,5 миллиона студентов.