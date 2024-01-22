10 января новое соглашение засвидетельствовало стоимость в пределах 199 гривен. В других городах стоимость этого мяса ниже, отметил представитель общественного партнерства "За прозрачные местные бюджеты" Артур Чемирис.

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Куриное филе для садиков Черкасс закупают аж по 199 гривен

Директор одного из садиков города Наталья Литовченко отметила: для их учебного заведения меню ежедневно составляет медсестра. Ассортимент блюд соответствует нормам, согласованным правительством. Дети ежедневно должны есть мясо, овощные блюда, в частности, свежие салаты, фрукты и дважды в неделю – кисломолочные продукты.

40% стоимости питания, пояснила она, возмещает горсовет, а остальные 60% должны оплатить родители. В 2023 году за один день питания ребенка родители платили в пределах 42 – 56 гривен. С 1 января 2024 года питание подорожало. Теперь платят от 46 гривен до 63 гривен.

Стоимость и качество питания в детском саду сейчас устраивает маму двоих детей Юлию из Черкасс. Но она возмущена новостями о закупке курятины по цене 220 гривен за килограмм:

Я возмущена этим. Не будем воровать на дорогах, так украдем на питании детей. Я не понимаю, почему 200 гривен за килограмм, если в супермаркетах – это 150 – 160 гривен за килограмм,

– говорит женщина.

23 декабря департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета объявил торги по закупке почти 200 тонн разного мяса для садиков. Предложение подало одно предприятие – общество "Каштан-плюс". По результату подписанного соглашения стоимость килограмма куриного филе составила 220 гривен. Впоследствии цену снизили до 199 гривен.



Скриншот с сайта "Прозорро"



Скриншот с сайта "Прозорро"

Что говорят в департаменте образования

Директор департамента образования ЧМР Богдан Белов объяснил, что конкуренции не было – был всего один участник тендера. Соглашение заключили, но цену снизили. На вопрос о том, потребуют ли у поставщика уменьшение стоимости филе, чиновник ответил, что пока уровень такой.

Артур Чемирис отмечает, что такая ситуация с закупками продуктов для садиков традиционна для Черкасского горсовета.

Каждый год есть определенные группы товаров, существенно завышенные в своей стоимости. На этот раз это оказалась курица. Если проанализировать систему Прозорро, в то время курятина была по рекордной цене Никто в те дни дороже Черкасского городского совета курицу не покупал,

– отметил представитель общественного партнерства "За прозрачные местные бюджеты".

И добавил, что в Житомирской области отдел образования купил филе по 158 гривен за килограмм, в Винницкой области - по 144 гривен за килограмм. Это подтверждают документы на Прозорро.

Договор на закупку мяса в Винницкой области / скриншот с сайта "Прозорро"

Договор на закупку мяса в Житомирской области / скриншот с сайта "Прозорро"

Чемирис также отметил, что не совсем корректно сравнивать с ценой в магазине, которая может быть 120, 140, 160 гривен за килограмм, но логистика доставки этой курицы не может стоить 40 гривен за килограмм. При этом реальную стоимость доставки должен установить рынок – конкуренты торги, которых не было.