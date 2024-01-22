Натомість 10 січня нова угода засвідчила вартість у межах 199 гривень. Натомість в інших містах вартість цього м'яса нижча, зазначив представник громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети" Артур Чемирис.

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Куряче філе для дитсадків Черкас закуповують аж по 199 гривень

Директорка одного з дитсадків міста Наталія Литовченко зазначила: для їхнього закладу освіти меню щодня складає медсестра. Асортимент страв відповідає нормам, які погоджені урядом. Діти щодня мають їсти м'ясо, овочеві страви, зокрема, свіжі салати, фрукти та двічі на тиждень – кисломолочні продукти.

40% вартості харчування, пояснила вона, відшкодовує міськрада, інші ж 60% мають оплатити батьки. У 2023 році за один день харчування дитини батьки платили у межах 42 – 56 гривень. З 1 січня 2024 року харчування здорожчало. Тепер платять від 46 гривень до 63 гривень.

Вартість та якість харчування в дитсадку нині влаштовує маму двох дітей Юлію з Черкас. Але вона обурена новинами про закупівлю курятини за ціною 220 гривень за кілограм:

Я обурена цим. Не будемо красти на дорогах, то вкрадемо на харчуванні дітей. Я не розумію, чому 200 гривень за кілограм, якщо в супермаркетах – це 150 – 160 гривень за кілограм,

– каже жінка.

23 грудня департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради оголосив торги на закупівлю майже 200 тонн різного м'яса для дитсадків. Пропозицію подало одне підприємство – товариство "Каштан-плюс". За результатом підписаної угоди вартість кілограма курячого філе становила 220 гривень. Згодом ціну знизили до 199 гривень.



Скриншот із сайту "Прозорро"



Скриншот із сайту "Прозорро"

Що кажуть у департаменті освіти

Директор департаменту освіти ЧМР Богдан Бєлов пояснив, що конкуренції не було – був лише один учасник тендеру. Угоду уклали, але ціну зменшили. На питання про те, чи вимагатимуть у постачальника зменшення вартості філе, чиновник відповів, що поки рівень такий.

Натомість Артур Чемирис зазначає, що така ситуація із закупівлями продуктів для дитсадків традиційна для Черкаської міськради.

Кожен рік є певні групи товарів, що суттєво завищені у своїй вартості. Цього разу це виявилася курка. Якщо проаналізувати систему Прозорро, на той час курятина була за рекордною ціною Ніхто в ті дні дорожче за Черкаську міську раду курку не купував,

– зазначив представник громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети".

І додав, що на Житомирщині відділ освіти купив філе по 158 гривень за кілограм, на Вінниччині – по 144 гривень за кілограм. Це підтверджують документи на "Прозорро".

Договір на закупівлю м'яса у Вінницькій області / скриншот із сайту "Прозорро"

Договір на закупівлю м'яса у Житомирській області / скриншот із сайту "Прозорро"

Чемирис також зазначив, що не зовсім коректно порівнювати із ціною в магазині, яка може бути 120, 140, 160 гривень за кілограм, але логістика доставлення цієї курки не може коштувати 40 гривень за кілограм. При цьому реальну вартість доставлення мав би встановити ринок – конкуренті торги, яких не було.